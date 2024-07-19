В Госдуме рассказали, как покрывать расходы на квартиру без жильцов

Оплата других услуг происходит в стандартном порядке и не зависит от регистрации жильцов. Речь об отоплении, текущем и капитальном ремонтах, а также содержании общедомового имущества.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что к дефициту электроэнергии в ряде регионов РФ привел майнинг криптовалют.







