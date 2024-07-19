В Госдуме рассказали, как покрывать расходы на квартиру без жильцов
Если в квартире никто не проживает, то сумма платежа за жилищно-коммунальные услуги рассчитывается исходя из числа собственников. Это касается платы за вывоз мусора и потребление газа, электричества и воды при отсутствии счетчиков. Об этом NEWS.ru рассказал член думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.
Оплата других услуг происходит в стандартном порядке и не зависит от регистрации жильцов. Речь об отоплении, текущем и капитальном ремонтах, а также содержании общедомового имущества.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что к дефициту электроэнергии в ряде регионов РФ привел майнинг криптовалют.
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