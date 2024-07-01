«Водка, свет и ипотека»: Что подорожает в России с 1 июля
Тарифы ЖКХ вырастут в среднем по стране почти на 10%, льготной ипотеки на новостройки больше не будет, при этом повысятся минимальные цены на водку и коньяк.
Второй месяц лета встречает россиян не только жарой, но и рядом экономических изменений, которые ударят по карманам. Так, с 1 июля по всей стране повысятся цены на коммуналку и алкоголь, в ряде городов подорожает общественный транспорт, в Москве появятся парковки по цене 600 рублей в час, кроме того завершилась программа льготной ипотеки на новостройки.
ТРАНСПОРТ И КОММУНАЛКА: ДОРОГОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ И ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ МОСКВА
Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) анонсировали еще осенью прошлого года. Индексацию проведут впервые с 2022 года, в среднем по стране она составит 9,8%, при этом каждый регион будет самостоятельно определять «свою цифру».
«Рост составит с июля от 4% до 15%. Меньше всего разрешили поднимать тарифы в Хакасии, больше всего в Забайкальском крае. Но это всего лишь "потолок", выше которого не может подняться региональная служба по тарифам. Многие регионы не используют полностью возможности для повышения, чтобы не расстраивать население», – отмечала зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева на пресс-конференции в НСН.
При этом она указала россиянам на «пороги».
«Не устаю напоминать – если доля ваших расходов за ЖКУ превышает определенный региональный порог, то надо обращаться за субсидией. Пороги в регионах разных, в основном 22%, в Москве - 10%», - указала депутат.
В Москве тарифы на коммуналку увеличатся на 11%, в Подмосковье – на 10,7%. В числе «лидеров» вслед за Забайкальем (15%) Северная Осетия (13,7%), Калининградская и Челябинская области (13% и 11%). При этом власти Санкт-Петербурга объявили об отмене запланированного с 1 июля повышения тарифов ЖКХ. Губернатор Александр Беглов пояснил, что бюджет города превысил 1 трлн рублей, что позволит выделить компенсации поставщикам энергоресурсов.
В ряде российских городов с 1 июля повысится и проезд в городском транспорте. В Омске и Калуге подорожание составило целых 10 рублей (до 35 рублей за поездку), в Красноярске – 8 рублей (до 44 рублей), в Нижнем Новгороде – 5 рублей (до 35 рублей), при этом на родине «ГАЗа» подорожает и метро. При этом жители Подмосковья сообщили сегодня НСН о увеличении цен на проезд в маршрутках до 72 рублей.
Ну а в Москве с 1 июля произошло космическое подорожание парковок на «самых дорогих» улицах в центре города. Так, на 31-й улице тарифы вырастут до 600 рублей в час. При этом на 12 наименее загруженных улицах Москвы парковка с сегодняшнего дня подешевела.
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин говорил НСН в этой связи, что «парковки по 600 – это что-то запредельное», усомнившись, что они помогут разгрузить центральные улицы.
По данным СМИ, самый дешевый общественный транспорт в России сегодня в Воронеже (26 рублей за поездку), самый дорогой – в Москве (57 рублей), Уфе (41 рубль) и Казани (38 рублей).
ИПОТЕКА И АЛКОГОЛЬ: ВНИМАНИЕ ДЕТЯМ И ЦЕНАМ НА РОМ
Еще одним резонансным событием для россиян стало завершение 1 июля действовавшей с 2020 года программы льготной ипотеки на жилье в новостройках под 8% годовых.
По данным РБК, об отмене одной из самых популярных ипотечных программ не знают 55% россиян. При этом, по мнению издания, эта программа стала неактуальной после того, как в декабре 2023 года первый взнос был увеличен до 30%, а предельные размеры кредитов для Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга с областью снизили с 12 млн до 6 млн рублей.
1 июля 2024 года должна была закончиться и программа льготной семейной ипотеки, однако с подачи президента РФ Владимира Путина ее продлили до 2030 года.
При этом Путин отмечал в феврале, что особое внимание надо уделить семьям с детьми до шести лет, для которых «льготная ставка кредита останется прежней — 6%».
В числе других бьющих по карманам россиян июльских новшеств подорожание оформления загранпаспортов с биометрией с 5 до 6 тыс. рублей.
Кроме того, в России вырастут цены на крепкий алкоголь от 28 градусов и выше. Минимальная розничная цена (МРЦ) на водку с 1 июля поднимется с 281 до 299 рублей за поллитра, на коньяк - с 517 до 556 рублей, на бренди - с 375 до 403 рублей. Также впервые будет установлена МРЦ на ром, которая составит 403 рубля за бутылку объемом 0,5 л.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В России разработают 20 новых ГОСТов для алкоголя
- СМИ: Минюст США предъявит обвинения Boeing в преступном мошенничестве
- Илон Маск анонсировал выход ИИ Grok 2
- СМИ: Команда программистов подала в суд на рэпера Уэста за издевательства
- Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым за шесть месяцев на 15%
- Причиной разъединения вагонов «Иволги» на МЦД-3 стал производственный дефект
- Восемь человек пострадали в лобовом столкновении авто в Кемерове
- В Туве введен режим ЧС из-за угрозы пожаров
- Спрос на черную икру в России вырос почти на 10%
- Россия на месяц стала председателем Совбеза ООН
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru