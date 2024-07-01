«Водка, свет и ипотека»: Что подорожает в России с 1 июля

ТРАНСПОРТ И КОММУНАЛКА: ДОРОГОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ И ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ МОСКВА

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) анонсировали еще осенью прошлого года. Индексацию проведут впервые с 2022 года, в среднем по стране она составит 9,8%, при этом каждый регион будет самостоятельно определять «свою цифру».

«Рост составит с июля от 4% до 15%. Меньше всего разрешили поднимать тарифы в Хакасии, больше всего в Забайкальском крае. Но это всего лишь "потолок", выше которого не может подняться региональная служба по тарифам. Многие регионы не используют полностью возможности для повышения, чтобы не расстраивать население», – отмечала зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева на пресс-конференции в НСН.

При этом она указала россиянам на «пороги».

«Не устаю напоминать – если доля ваших расходов за ЖКУ превышает определенный региональный порог, то надо обращаться за субсидией. Пороги в регионах разных, в основном 22%, в Москве - 10%», - указала депутат.

В Москве тарифы на коммуналку увеличатся на 11%, в Подмосковье – на 10,7%. В числе «лидеров» вслед за Забайкальем (15%) Северная Осетия (13,7%), Калининградская и Челябинская области (13% и 11%). При этом власти Санкт-Петербурга объявили об отмене запланированного с 1 июля повышения тарифов ЖКХ. Губернатор Александр Беглов пояснил, что бюджет города превысил 1 трлн рублей, что позволит выделить компенсации поставщикам энергоресурсов.

В ряде российских городов с 1 июля повысится и проезд в городском транспорте. В Омске и Калуге подорожание составило целых 10 рублей (до 35 рублей за поездку), в Красноярске – 8 рублей (до 44 рублей), в Нижнем Новгороде – 5 рублей (до 35 рублей), при этом на родине «ГАЗа» подорожает и метро. При этом жители Подмосковья сообщили сегодня НСН о увеличении цен на проезд в маршрутках до 72 рублей.

Ну а в Москве с 1 июля произошло космическое подорожание парковок на «самых дорогих» улицах в центре города. Так, на 31-й улице тарифы вырастут до 600 рублей в час. При этом на 12 наименее загруженных улицах Москвы парковка с сегодняшнего дня подешевела.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин говорил НСН в этой связи, что «парковки по 600 – это что-то запредельное», усомнившись, что они помогут разгрузить центральные улицы.

По данным СМИ, самый дешевый общественный транспорт в России сегодня в Воронеже (26 рублей за поездку), самый дорогой – в Москве (57 рублей), Уфе (41 рубль) и Казани (38 рублей).