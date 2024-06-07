В Госдуме пока не обсуждают отказ от маленьких квартир

В Госдуме на данный момент не идет обсуждение ограничения строительства маленьких квартир на законодательном уровне на территории всей России. Об этом сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава комитета по строительству и ЖКХ нижней палаты Сергей Пахомов.

Депутат пояснил, что необходимо сначала проанализировать опыт регионов, которые ввели подобные ограничения и уже после этого распространять его на всю страну. По его мнению, такой «жесткий подход» актуален для экономически сильных регионов, таким как Москва и Ленинградская область.