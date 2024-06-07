В Госдуме пока не обсуждают отказ от маленьких квартир

В Госдуме на данный момент не идет обсуждение ограничения строительства маленьких квартир на законодательном уровне на территории всей России. Об этом сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава комитета по строительству и ЖКХ нижней палаты Сергей Пахомов.

Депутат пояснил, что необходимо сначала проанализировать опыт регионов, которые ввели подобные ограничения и уже после этого распространять его на всю страну. По его мнению, такой «жесткий подход» актуален для экономически сильных регионов, таким как Москва и Ленинградская область.

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При этом Пахомов напомнил о майском указе президента, в котором указана тенденция на поддержание демографии. Поэтому площадь квартир в стране должна увеличиваться.

Власти Москвы в мае запретили строительство в столице квартир площадью меньше 28 квадратных метров.

Цены на жилье в России выросли в среднем на 80% с начала пандемии, рассказала ранее НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

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