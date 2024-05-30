В России родители предпочитают покупать своим детям «однушки»

По её словам, большинство мам и пап считают, что для жизни без семьи и детей этого будет достаточно.

«Когда появится собственная семья, уже сам будет думать, как улучшить жилищные условия. Примерно так рассуждает большинство родителей», — указала Никитина.

Она также добавила, что при использовании льготных ипотечных программ чаще всего выбирают новостройки высокой степени готовности, которые располагаются как можно ближе к вузу или маршрутам общественного транспорта.

Ранее компания «Тинькофф Кредит Брокер» провела исследование и выяснила, что 71% живущих в квартирах россиян хотели бы переехать за город, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

