В России родители предпочитают покупать своим детям «однушки»

Родители в России в качестве первой квартиры для своих детей, как правило, выбирают студии или компактные «однушки». Об этом сайту АиФ рассказала вице-президент Гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина.

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По её словам, большинство мам и пап считают, что для жизни без семьи и детей этого будет достаточно.

«Когда появится собственная семья, уже сам будет думать, как улучшить жилищные условия. Примерно так рассуждает большинство родителей», — указала Никитина.

Она также добавила, что при использовании льготных ипотечных программ чаще всего выбирают новостройки высокой степени готовности, которые располагаются как можно ближе к вузу или маршрутам общественного транспорта.

Ранее компания «Тинькофф Кредит Брокер» провела исследование и выяснила, что 71% живущих в квартирах россиян хотели бы переехать за город, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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