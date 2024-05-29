«Чистая спекуляция»: Цены на жилье в России выросли на 80% с начала пандемии

«В среднем по России цены на жилье выросли на 80% за последние четыре года. В некоторых регионах, например, Краснодаре, Москве, Московской области – почти на 100%. В некоторых городах, где не очень высокие доходы или нет инвестиционной привлекательности, на 60%. Это очень резкий рост, необоснованный с точки зрения макроэкономики. То есть, доходы граждан не выросли в такой пропорции», - рассказала она.

Радченко объяснила это введением рекордно низкой ставки по льготной ипотеке.

«Все началось с того, что в 2020 году власти ввели ставку по льготной ипотеке в 6%, чтобы спасти застройщиков от дефолта. Был локдаун, строить никто не мог, все сидели дома. Чтобы как-то стимулировать спрос, правительство ввело такую ставку, это самая льготная ставка за всю историю существования ипотеки в России. Многие набирали в новостройках по три-четыре квартиры. Это была чистая спекуляция. Правительство это не остановило, а девелоперы зарабатывали. Это проблема чиновников, что они не смогли договориться», - заключила собеседница НСН.

Около 17 миллионов граждан России взяли кредиты на приобретение жилья с 2001 года. Такую статистику озвучил руководитель ДОМ.РФ Виталий Мутко. Глава финансового института развития в жилищной сфере РФ выступил с докладом на заседании президиума фракции «Единая Россия», передает «Радиоточка НСН».

