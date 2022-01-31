Госинспекция по недвижимости начала проверки апартаментов в Москве

По словам руководителя ведомства, специалисты уже отработали около 200 зданий и выявили 25 признаков нарушения.

«Как правило, это несоответствие фактического использования земельного участка виду его разрешенного использования, несоблюдение требований и ограничений, связанных с реконструкцией и строительством», — подчеркнул Овчинский, отметив, что проверки проводятся дистанционно.

Как указал глава Госинспекции, многие владельцы земельных участков возводят апартаменты самовольно, а покупатели, не зная об этом, приобретают апартаменты и тем самым невольно нарушают законодательство.

По данным инспекции, недобросовестные застройщики должны будут выплатить штрафы в размере 1,5-2% от кадастровой стоимости участка, собственники-физлица - 1500-2000 рублей, юрлица - от 200 до 400 тысяч рублей. При этом апартаменты могут признать самостроем.

