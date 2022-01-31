Госинспекция по недвижимости начала проверки апартаментов в Москве

Государственная инспекция по недвижимости Москвы начала проверку зданий с апартаментами, ведомство проверит законность возведения почти 600 объектов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Госинспекции Владимира Овчинского.

70% квартир приобреталось в ипотеку в 2021 году

По словам руководителя ведомства, специалисты уже отработали около 200 зданий и выявили 25 признаков нарушения.

«Как правило, это несоответствие фактического использования земельного участка виду его разрешенного использования, несоблюдение требований и ограничений, связанных с реконструкцией и строительством», — подчеркнул Овчинский, отметив, что проверки проводятся дистанционно.

Как указал глава Госинспекции, многие владельцы земельных участков возводят апартаменты самовольно, а покупатели, не зная об этом, приобретают апартаменты и тем самым невольно нарушают законодательство.

По данным инспекции, недобросовестные застройщики должны будут выплатить штрафы в размере 1,5-2% от кадастровой стоимости участка, собственники-физлица - 1500-2000 рублей, юрлица - от 200 до 400 тысяч рублей. При этом апартаменты могут признать самостроем.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: "Галс-Девелопмент"
ТЕГИ:ПроверкиНедвижимостьМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры