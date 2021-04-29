В Госдуму внесли проект закона о статусе апартаментов

Законопроект, который вводит понятие «многофункциональное здание», определяет порядок обслуживания помещений в нем и оплаты услуг внесен в Государственную думу. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторами проекта выступила группа сенаторов во главе с первым вице-спикером Совета Федерации РФ Андреем Яцкиным и депутат Госдумы Евгений Москвичев.

Парламентарии отмечают, что сейчас сложилась практика строительства зданий с нежилыми помещениями (апартаментов), адаптированными с учетом бытовых потребностей граждан и приспособленными для проживания.

Законопроект предлагает ввести понятие «многофункциональных зданий», состоящих из нежилых и жилых помещений и расположенных вне границ жилой застройки. Авторы инициативы предусмотрят отдельные критерии для расположения таких зданий в составе территориальных зон, а также требования к расположению помещений внутри таких построек.

Также в документе предлагается предусмотреть право регионов устанавливать нормативы градостроительного проектирования в отношении многофункциональных зданий. Кроме того, законопроект учитывает возможности переустройства и перепланировки помещения в многофункциональном здании. При этом перевод нежилого помещения в жилое в подобных зданиях допускается, «если в жилые помещения переводятся все нежилые помещения на лестничной площадке при условии соблюдения ограничений доступа собственников и пользователей нежилых помещений к жилым помещениям».

Согласно документу, изменения будут внесены в Градостроительный и Земельный кодексы РФ. Для повышения защищенности граждан предлагается применить нормы закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» на покупку апартаментов а многофункциональных зданиях на этапе строительства.

Кроме того, соответствующие поправки внесут в закон о государственной регистрации недвижимости.

