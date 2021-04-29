В Госдуму внесли проект закона о статусе апартаментов
Законопроект, который вводит понятие «многофункциональное здание», определяет порядок обслуживания помещений в нем и оплаты услуг внесен в Государственную думу. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Авторами проекта выступила группа сенаторов во главе с первым вице-спикером Совета Федерации РФ Андреем Яцкиным и депутат Госдумы Евгений Москвичев.
Парламентарии отмечают, что сейчас сложилась практика строительства зданий с нежилыми помещениями (апартаментов), адаптированными с учетом бытовых потребностей граждан и приспособленными для проживания.
Законопроект предлагает ввести понятие «многофункциональных зданий», состоящих из нежилых и жилых помещений и расположенных вне границ жилой застройки. Авторы инициативы предусмотрят отдельные критерии для расположения таких зданий в составе территориальных зон, а также требования к расположению помещений внутри таких построек.
Также в документе предлагается предусмотреть право регионов устанавливать нормативы градостроительного проектирования в отношении многофункциональных зданий. Кроме того, законопроект учитывает возможности переустройства и перепланировки помещения в многофункциональном здании. При этом перевод нежилого помещения в жилое в подобных зданиях допускается, «если в жилые помещения переводятся все нежилые помещения на лестничной площадке при условии соблюдения ограничений доступа собственников и пользователей нежилых помещений к жилым помещениям».
Согласно документу, изменения будут внесены в Градостроительный и Земельный кодексы РФ. Для повышения защищенности граждан предлагается применить нормы закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» на покупку апартаментов а многофункциональных зданиях на этапе строительства.
Кроме того, соответствующие поправки внесут в закон о государственной регистрации недвижимости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+9 284 / сут.
Умерли
110 тыс.+364 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 442 / сут.
- ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 870 тыс.
- РФ запросила образцы индийского штамма COVID-19
- Зрителей допустят на «Евровидение»
- Умер ученый Кудрявцев, обвиненный в госизмене
- Румынский фильм «Засранка» получил Гран-при ММКФ
- Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян в первом квартале 2021 года
- Выход российских космонавтов в открытый космос запланирован на май и сентябрь
- Кравчук: Встреча Путина и Зеленского состоится
- Роспотребнадзор назвал напряженной ситуацию с COVID в Москве
- НАТО начала выводить войска из Афганистана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru