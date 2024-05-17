В Финляндии хотят запретить россиянам покупать недвижимость в стране

Предполагается, что запрет будет распространяться как на физических, так и на юридических лиц. Предложение правительства будет сформировано позднее. Запрет не будет распространяться на граждан Финляндии, имеющих двойное гражданство.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии готовят поправки, которые упростят процедуру конфискации жилья у граждан РФ. Речь пойдет о гражданах, которые не в состоянии оплатить коммунальные платежи. При этом авторы инициативы из финского минюста называют подобную меру «исключительной».

