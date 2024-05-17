В Финляндии хотят запретить россиянам покупать недвижимость в стране

Рабочая группа финского минобороны предложила запретить гражданам России приобретать недвижимость в Финляндии. Об этом сообщило оборонное ведомство на своем сайте.

На сайте министерства инициатива объясняется тем, что недвижимость не должен иметь возможность приобрести гражданин страны, которая, «по мнению ЕС, нарушила территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства и может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии».

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Предполагается, что запрет будет распространяться как на физических, так и на юридических лиц. Предложение правительства будет сформировано позднее. Запрет не будет распространяться на граждан Финляндии, имеющих двойное гражданство.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии готовят поправки, которые упростят процедуру конфискации жилья у граждан РФ. Речь пойдет о гражданах, которые не в состоянии оплатить коммунальные платежи. При этом авторы инициативы из финского минюста называют подобную меру «исключительной».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НедвижимостьФинляндия

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