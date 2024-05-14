В Финляндии планируют изымать квартиры россиян с долгами за ЖКУ

Власти Финляндии готовят поправки, которые упростят процедуру конфискации жилья у граждан РФ, сообщает местная телерадиокомпания Yle, ссылаясь на министерство юстиции страны.

Отмечается, что речь пойдет о гражданах, которые не в состоянии оплатить коммунальные платежи. При этом авторы инициативы из финского минюста называют подобную меру «исключительной».

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Это не первые попытки "отобрать" недвижимость у россиян. В марте таможенная служба Литвы сообщила, что конфисковала первый автомобиль с российскими номерами на пункте пропуска Мядининкай. По данным ведомства, за рулем Audi Q7 находился гражданин Молдавии, который намереваплся пересечь границу с Белоруссией.

11 марта в Литве вступил в силу запрет на использование на территории страны автомобилей с российскими регистрационными номерами. Исключения распространяются только на машины дипломатов и автомобили, которые транзитом следуют в Калининградскую область. В случае нарушения запрета владельцам автомобилей грозит штраф и конфискация транспортного средства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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