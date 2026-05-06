Искусственный интеллект (ИИ) может помочь при раскрытии преступлений, однако самостоятельные решения принимать он ни в коем случае не должен, иначе можно получить огромное количество невинно осужденных. Об этом НСН заявил заведующий лабораторией в Институте проблем управления Российской академией наук Юрий Чехович.

К 2030 году 90% преступлений в городах будут раскрываться при помощи технологий на основе ИИ. Об этом сообщило издание «Известия». По мнению экспертов, одна лишь видеоаналитика с применением нейросетей способна предупреждать нарушение закона, общий же потенциал ИИ-технологий для повышения уровня безопасности очень велик. Чехович предупредил, что слишком полагаться на ИИ не стоит, последнее слово все же должно оставаться за человеком.