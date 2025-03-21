«Уходят от налогов»: Риелтор объяснил, как продавцы обходят закон с помощью «налички»

«Наличные расчеты сегодня уходят в тень. Часто наличный расчет используют в ситуациях, когда оплата идет с занижением цены по договору, продавец уклоняется от налогов и договаривается с покупателем, что ему часть денег отдадут наличными. Кроме того, расчет наличными происходит тогда, когда человек не очень хочет показывать движение денег. Но я не соглашусь, что при наличных платежах происходит слишком много мошеннических действий. Кроме того, есть ситуации, когда речь идет о небольших суммах, например, человек покупает машино-место или гараж. В этом случае нет ничего страшного, если человек расплатится наличными. Бывают и индивидуальные особенности — кому-то проще расплатиться наличными, кто-то не доверяет банкам. Но за последние два года моей практики я не припомню, чтобы кто-то расплачивался наличными», — сказал Барсуков.

Собеседник НСН добавил, что при совершении сделок с недвижимостью желательно участие риелтора.

«С одной стороны, любой человек может справиться с такой сделкой самостоятельно. Банки давно работают с различного рода платежами, они накопили опыт того, что должно быть указано в договорах по банковским ячейкам и в расчетах по аккредитивам. С другой стороны, банк дает рекомендацию, а дальше начинается “творчество” обеих сторон в описании того, кто имеет право доступа к ячейке, аккредитиву и прочим вещам. Учитывая, что с ячейками сейчас работы стало намного меньше, многие уже забыли, что должно быть написано в доступах, чтобы продавец мог получить деньги или покупатель мог забрать деньги, если сделка не состоялась. Поэтому хорошо бы, чтобы этот процесс сопровождал профессиональный риелтор, который убедится, что все написано правильно. Это относится не только к наличным, но и к безналичным расчетам», — подытожил он.

Ранее основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев заявил, что вторичный рынок недвижимости хорош для тех россиян, у которых есть льготная семейная ипотека либо большая сумма денег, которой хватит на половину стоимости жилья. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

