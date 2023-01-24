«Удобство для эконома»: Названы плюсы меблировки квартир в ипотеку

Накануне замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин сообщил, что министерство прорабатывает концепцию включения меблировки кухни в ипотеку при покупке жилья в новостройках. По его словам, это поможет минимизировать затраты и быстрее получить комфортное жилье гражданам. Антон Глушков напомнил, что почти 70% сделок на первичном рынке жилья происходят именно с ипотекой.

«Идея хорошая в первую очередь для жилья стандартного класса. У нас сейчас практически 70% на первичном рынке – это сделки с ипотекой. Это говорит о том, что население, которое приобретает эту недвижимость, максимально ограничено в возможностях. Надеется на улучшение своих жилищных условий после того, как они обслужат кредит, им не приходится. Минимальная меблировка – это общеевропейская практика. Как дополнительный маркетинговый ход или удобство для покупателей это имеет место быть, но сказать, что это существенным образом отразится на себестоимости, нельзя. Стандартный набор кухонного гарнитура сегодня стоит 70 тысяч рублей. Некоторые застройщики, особенно в сегменте эконома, этим пользуются», - сказал Глушков.

Ранее заместитель генерального директора девелоперской компании «Унистрой» Искандер Юсупов в беседе с РБК Татарстан озвучил планы по проведению эксперимента с запуском готовых квартир. Так, они будут двух видов: первый вариант с готовой меблировкой во всей квартире, второй – только с обставленной кухней, в обстановку которой войдут и мебель, и техника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

