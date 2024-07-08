Путин потребовал избавить от переплаты за ипотеку многодетные семьи

По словам президента России, в стране есть несколько налоговых вычетов: социальный, имущественный, связанные со здравоохранением и образованием, а также общие вычеты для семей. Путин подчеркнул, что основной вычет должен считаться в первую очередь.

Глава государства отметил, что Госдума рассматривает законопроект о семейной выплате, цель которого — сделать так, чтобы семья после всех вычетов не платила больше 6%. «Разница между 13% и 6% должна оставаться в семье», — подчеркнул Путин.

Ранее Путин заявил, что изменения в налоговой системе должны быть отработаны правительством и Госдумой.

