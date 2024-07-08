Путин потребовал избавить от переплаты за ипотеку многодетные семьи
Российский лидер Владимир Путин потребовал от правительства и Госдумы принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку, избавляющее их от переплат и отвечающее интересам семьи. Об этом сообщило РИА Новости.
По словам президента России, в стране есть несколько налоговых вычетов: социальный, имущественный, связанные со здравоохранением и образованием, а также общие вычеты для семей. Путин подчеркнул, что основной вычет должен считаться в первую очередь.
Глава государства отметил, что Госдума рассматривает законопроект о семейной выплате, цель которого — сделать так, чтобы семья после всех вычетов не платила больше 6%. «Разница между 13% и 6% должна оставаться в семье», — подчеркнул Путин.
Ранее Путин заявил, что изменения в налоговой системе должны быть отработаны правительством и Госдумой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru