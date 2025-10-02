В Черногории стартовал чемпионат по лени
В городе Плужине (Черногория) началось соревнование по лени, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Победителем будет признан тот участник, который пролежит дольше всех. За это он в качестве приза получит 2 тысячи евро. В чемпионате участвуют 20 человек, среди которых представители из России, Украины, Турции и Сербии. Они уже находятся в кроватях.
Участники чемпионата получают все необходимое, не вставая с постели: еду, напитки, интернет и 15-минутный перерыв каждые восемь часов. Организаторы проводят отбор вместе с психологом.
Последний раз чемпионат прошел в 2023 году. Тогда победила Лидия, пролежавшая в кровати 50 дней. В этом году женщина снова участвует в чемпионате. В 2026 году организаторы планируют вынести кровати на улицу.
Ранее в Китае началась борьба с пессимизмом и бездельем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru