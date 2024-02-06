Эксперт Игнахин предрек падение рынка из-за отмены льготной ипотеки
Возможная отмена льготных ипотечных программ может привести к обвалу рынка на 15-20%. Об это «Газете.Ru» заявил генеральный директор девелоперской компании Level Group Кирилл Игнахин.
По оценке эксперта, 35% объема ипотеки сейчас составляют программы с господдержкой. Поскольку их лимит урезали вдвое, этот сегмент упадет на 60%. При отмене комбинированной ипотеки обвалы общего рынка могли бы составить около 20%.
«Однако есть и обратный эффект — часть заемщиков в любом случае купила бы квартиры, это 5-7% рынка. Поэтому в текущих реалиях падение может составить 15-20%», — пояснил Игнахин.
Он также добавил, что на общий рынок влияют программы IT-ипотеки и семейной ипотеки. Продление этих программ приведет к стабилизации ситуации на рынке. Если же этого не произойдет, большинство покупателей комфорт-класса не сможет себе позволить улучшение жилищных условий. В качестве альтернативы генеральный директор девелоперской компании Level Group порекомендовал обращать внимание на скидки и рассрочки от застройщиков.
Ранее аналитики Frank RG сообщали, что в январе 2024 года банки выдали россиянам 828 миллиардов рублей кредитов, что на 42% меньше, чем в декабре прошлого года. При этом выдача ипотеки в январе сократился на 66% по сравнению с предыдущим месяцем.
Спад спроса на ипотеку объясняется уменьшением суммы кредита, увеличением минимального первоначального взноса и более тщательной проверкой клиентов банком, заявила «Радиоточке НСН» вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
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