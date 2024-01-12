Центробанк проверит новые условия выдачи льготной ипотеки

«Мы изучаем новые практики», — сообщил изданию представитель Центробанка.

Ранее СМИ сообщали о том, что ряд банков планирует взимать комиссию с застройщиков за выдачу льготной ипотеки. Девелоперы предупреждали, что подобная практика приведет к росту цен на жилье в новостройках.

По мнению собеседников издания, оплата комиссии банкам увеличит нагрузку застройщика на 5-6,8%. Компенсируя затраты, девелоперы будут вынуждены включить их в стоимость квартир, полагает замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) также получила жалобы застройщиков на новые условия банков и планирует провести проверку, передает «Радиоточка НСН».

