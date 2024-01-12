Центробанк проверит новые условия выдачи льготной ипотеки
Центробанк проверит новые практики выдачи льготной ипотеки в крупных российских банках, пишет РБК со ссылкой на регулятора.
«Мы изучаем новые практики», — сообщил изданию представитель Центробанка.
Ранее СМИ сообщали о том, что ряд банков планирует взимать комиссию с застройщиков за выдачу льготной ипотеки. Девелоперы предупреждали, что подобная практика приведет к росту цен на жилье в новостройках.
По мнению собеседников издания, оплата комиссии банкам увеличит нагрузку застройщика на 5-6,8%. Компенсируя затраты, девелоперы будут вынуждены включить их в стоимость квартир, полагает замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) также получила жалобы застройщиков на новые условия банков и планирует провести проверку, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru