СМИ: Сбербанк введет для девелоперов комиссии за льготную ипотеку
Сбербанк с 11 января 2024 года введет комиссию 7,5–11,5% от суммы кредита для девелоперов, чьи покупатели воспользуются льготной ипотекой, сообщает «Коммерсант».
Нововведение в банке объясняют вступлением в силу постановлением правительства о снижении размера субсидии банкам по госпрограммам кредитования. Как отмечают эксперты издания, дополнительная нагрузка на девелоперов может привести к повышению стоимости квартир в новостройках.
Новый условия предполагают, что если дольщик приобретет квартиру по «Госпрограмме-2020» с базовой ставкой 8% годовых, девелопер заплатит комиссию в размере 7,5% от суммы кредита. В случае с семейной ипотекой под 6% застройщик выплатит 8,4%, по IT-ипотеке под 5% предполагается выплата в 8,9%, по дальневосточной и арктической программам под 2% годовых - 11,5%, подтвердили «Коммерсанту» в Сбербанке. Прочие игроки рынка могут поддержать нововведение Сбербанка, также уточняет издание.
Ранее эксперты «Дом.РФ» анонсировали, что в 2024 году спрос на жилье в новостройках сократится на 20-30% к уровню 2023 года. Фактором, определяющим продажи в следующем году станут изменившиеся с декабря условия по льготным программам, передает «Радиоточка НСН».
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