СМИ: ВТБ вслед за Сбером изменит условия выдачи льготной ипотеки

ВТБ будет выдавать льготную ипотеку только на жилье у застройщиков — партнеров банка. Ранее аналогичное решение принял Сбер.

Если застройщик не подходит под новые требования, заемщику одобрят кредит по базовым программам, уточнили в банке.

Ставки по льготной и семейной ипотеке в ВТБ находятся на уровне 6% и 8% годовых. Базовые ставки начинаются от 16,4%.

В конце декабря правительство повысило первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30;. Максимальный размер кредита во всех регионах снижен с 12 до шести миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

