СМИ: ВТБ вслед за Сбером изменит условия выдачи льготной ипотеки
Банк ВТБ с 12 января изменит условия выдачи ипотеки по льготным ставкам, пишет РБК со ссылкой на кредитную организацию.
ВТБ будет выдавать льготную ипотеку только на жилье у застройщиков — партнеров банка. Ранее аналогичное решение принял Сбер.
Если застройщик не подходит под новые требования, заемщику одобрят кредит по базовым программам, уточнили в банке.
Ставки по льготной и семейной ипотеке в ВТБ находятся на уровне 6% и 8% годовых. Базовые ставки начинаются от 16,4%.
В конце декабря правительство повысило первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30;. Максимальный размер кредита во всех регионах снижен с 12 до шести миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Картаполов счел «вбросами недругов» просьбы жен мобилизованных о ротации
- В Херсоне снесли памятник Владимиру Маяковскому
- СМИ: ВТБ вслед за Сбером изменит условия выдачи льготной ипотеки
- В Москве затопило квартиру телеведущей Леры Кудрявцевой
- Профильный комитет Рады не договорился по проекту о мобилизации
- «Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе со среды на четверг
- Певец Шарлот написал покаянное письмо Патриарху Кириллу
- Развожаев назвал фейком объявления с призывом покинуть Севастополь
- Компания Volkswagen внедрит ChatGPT в свои автомобили
- Воробьев: для стабилизации ситуации в Климовске нужны миллиарды рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru