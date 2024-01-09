СМИ: ВТБ вслед за Сбером изменит условия выдачи льготной ипотеки

Банк ВТБ с 12 января изменит условия выдачи ипотеки по льготным ставкам, пишет РБК со ссылкой на кредитную организацию.

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ВТБ будет выдавать льготную ипотеку только на жилье у застройщиков — партнеров банка. Ранее аналогичное решение принял Сбер.

Если застройщик не подходит под новые требования, заемщику одобрят кредит по базовым программам, уточнили в банке.

Ставки по льготной и семейной ипотеке в ВТБ находятся на уровне 6% и 8% годовых. Базовые ставки начинаются от 16,4%.

В конце декабря правительство повысило первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30;. Максимальный размер кредита во всех регионах снижен с 12 до шести миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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