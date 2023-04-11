Путин заявил о дисбалансах и затоваривании на рынке жилья
Президент Владимир Путин призвал снизить риски, связанные с большим количеством нереализованных объектов на первичном рынке недвижимости. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам во вторник, 11 апреля.
Путин констатировал наличие дисбалансов на рынке недвижимости. По его словам, происходит затоваривание жилья, что может негативно сказаться на отрасли.
Президент призвал обеспечить устойчивое развитие строительного сектора. Необходимо поддерживать спрос на жилье, добавил Путин.
С начала 2023 года спрос на приобретение недвижимости в России сократился на треть. Относительно декабря 2022 года активность покупателей на первичном рынке недвижимости упала на 32%, на вторичном - на 42%.
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против «ипотеки от застройщиков». Глава ЦБ заявила, что ее не устраивают «черт знает какие схемы», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru