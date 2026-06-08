«Сейчас это определяется местными нормативами, которые у каждого города свои. В каких-то вообще не устанавливаются такие нормы, тогда застройщик ориентируется исключительно на предпочтения покупателя, это чисто маркетинговый ход. Сегодня продвинутые девелоперы вкладываются в озеленение гораздо больше, чем местные требования. Потому что сегодня покупатель квартиры хочет, чтобы его двор был зеленым, он готов за это платить. Озеленение – это один из трендов сегодня, плюс ландшафтный дизайн», - отметил он.

При этом, по его словам, формальные требования будет легко выполнить при необходимости.

«Очень трудно эти правила установить, они могут быть только поверхностными: доля озеленения травой, кустарниками и деревьями. В любом случае здесь надо акцент делать на покупателе. Все это реально заработает, когда этого будет требовать покупатель. Нормы ничего не дадут, потому что это все сложно посчитать. Будут покупать низкокачественные деревья и кустарники, а через два года они все умрут. Формально требование выполнено, но реально никакого озеленения нет. Здесь важна комплексность, чтобы девелопер понимал, что у него будут хорошие продажи квартир, если у него будет репутация долгосрочного озеленения с качественными деревьями и кустами. Попытки на уровне законов ввести правила будут формальными, это бессмысленно», - заключил собеседник НСН.

Согласно опросам, 72% россиян хотят видеть вечнозеленые растения у дома, а 56% — непрерывное цветение. При этом спрос бизнеса на услуги озеленения вырос почти в 3 раза, так как зеленые зоны стали ключевым критерием качества жизни и важным фактором при выборе жилья.

