«Третьи после Монако?»: Что можно купить в Сочи за $1 млн

В Сочи есть дома и квартиры стоимостью миллион долларов, но это не цена за 30 квадратных метров, заявила в интервью НСН генеральный директор компании «Авентин и Компаньон. Недвижимость Сочи» Рената Логинова.

«Интерфакс» ранее сообщил со ссылкой на исследования NF Group, что Сочи вошел в тройку мировых лидеров «Индекса миллиона долларов». Этот показатель отображает, сколько элитного жилья можно купить за условный $1 млн. Сочи (29 кв. м) уступает только Монако (17 кв. м) и Гонконгу (21 кв. м), Москва (46 кв. м) на 12-м месте.