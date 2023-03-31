«Третьи после Монако?»: Что можно купить в Сочи за $1 млн
Реальная стоимость элитного жилья в Сочи и Красной Поляне составляет 1 млн рублей за квадратный метр, сказала в эфире НСН Рената Логинова.
В Сочи есть дома и квартиры стоимостью миллион долларов, но это не цена за 30 квадратных метров, заявила в интервью НСН генеральный директор компании «Авентин и Компаньон. Недвижимость Сочи» Рената Логинова.
«Интерфакс» ранее сообщил со ссылкой на исследования NF Group, что Сочи вошел в тройку мировых лидеров «Индекса миллиона долларов». Этот показатель отображает, сколько элитного жилья можно купить за условный $1 млн. Сочи (29 кв. м) уступает только Монако (17 кв. м) и Гонконгу (21 кв. м), Москва (46 кв. м) на 12-м месте.
«30 квадратов можно купить в Сочи от 7 млн рублей, это зависит от локации, уровня ремонта и статуса объекта. Стоимость квадратного метра 1 млн рублей в домах бизнес-класса, - это реально. За 77 млн рублей (официальный курс ЦБ на 31 марта составляет 77 рублей за доллар – прим. НСН) можно купить дом, квартиру, апартаменты или земельный участок. Это не только первая линия, у нас есть еще горнолыжный курорт, можно купить дом в Красной Поляне. В числе самых дорогих квартиры, частные дома и видовые апартаменты», - сказала Логинова.
По ее словам, сейчас на недвижимость в Сочи «очень высокий спрос», однако, началось это не сегодня, а еще в 2008 году, в преддверии Олимпиады-2014.
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