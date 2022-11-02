Риелтор раскрыл причину массового интереса россиян к недвижимости в Дубае
Россияне скупают жилье в Дубае (ОАЭ), чтобы в дальнейшем заработать на его реализации или аренде. Об этом рассказал риелтор агентства недвижимости Altair Real Estate Dubai Лев Лукович порталу Lenta.ru.
По словам эксперта, у потенциальных владельцев жилья не остается времени на выбор недвижимости в городе. Все наиболее выгодные объекты в Дубае распродаются всего за несколько дней. Лукович заверил, что рынок недвижимости Дубая всегда готов к наплыву иностранных покупателей. Риелтор добавил, что в эмирате много мест для строительства жилья, поэтому новые интересные проекты будут появляться на рынке в Дубае и впредь.
Согласно данным Altair Real Estate, спрос со стороны граждан России на приобретение квартир и апартаментов по итогам сентября текущего года стал рекордным — зафиксирован его прирост на 93,92% по сравнению с августом. Ранее максимальный показатель был установлен в марте 2022 года — тогда количество запросов увеличилось на 85,94% относительно февраля.
Ранее аналитики рассказали, где богатые россияне покупают элитное жилье. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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