Риелтор раскрыл причину массового интереса россиян к недвижимости в Дубае

По словам эксперта, у потенциальных владельцев жилья не остается времени на выбор недвижимости в городе. Все наиболее выгодные объекты в Дубае распродаются всего за несколько дней. Лукович заверил, что рынок недвижимости Дубая всегда готов к наплыву иностранных покупателей. Риелтор добавил, что в эмирате много мест для строительства жилья, поэтому новые интересные проекты будут появляться на рынке в Дубае и впредь.

Согласно данным Altair Real Estate, спрос со стороны граждан России на приобретение квартир и апартаментов по итогам сентября текущего года стал рекордным — зафиксирован его прирост на 93,92% по сравнению с августом. Ранее максимальный показатель был установлен в марте 2022 года — тогда количество запросов увеличилось на 85,94% относительно февраля.

Ранее аналитики рассказали, где богатые россияне покупают элитное жилье. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

