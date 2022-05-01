СМИ: богатые россияне меняют недвижимость в Лондоне на жилье в Дубае

Домовладельцы пытаются срочно избавиться от имущества, но при этом боятся, что из-за ограничительных мер могут потерять и деньги, и квартиры. В основном предлагают обмен на жилье в Дубае, пишет издание.

Так, в престижном районе Найтсбридж продается роскошный особняк за 34 миллиона фунтов. При этом продавцы готовы пойти на существенные уступки, лишь бы избавиться от шикарной недвижимости.

Тем временем, лимиты налогового вычета при покупке жилья могут быть увеличены вдвое, депутаты от фракции «Единая Россия» в Госдуме разрабатывают соответствующий законопроект. В настоящее время при покупке или строительстве жилья россияне могут получить налоговый вычет в размере 13%

