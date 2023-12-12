Новый дом по программе реновации построили в Останкинском районе
В Останкинском районе Москвы ввели в эксплуатацию жилой дом в рамках программы реновации. Об этом сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Фасад новостройки двухсекционный переменной этажности оформили керамогранитными панелями. По замыслу архитекторов, секции выделили цветами: кирпично-оранжевым, белым и серым.
На первом этаже разместятся офисы и технические помещения. Со второго этажа располагаются квартиры. Всего их в новом доме 222, пять квартир оборудованы для маломобильных жильцов. Установлены современные грузопассажирские лифты, их оборудовали визуальными и тактильными средствами информации.
Завершились также работы по благоустройству и озеленению придомовой территории. Во дворе нового дома уже установили детскую игровую площадку, тренажеры и брусья. Под территорией внутреннего дворового пространства имеется подземная одноуровневая автостоянка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru