Путин прибыл с официальным визитом в Китай

Президент РФ Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай. Об этом сообщает RT.

Путин перед визитом в Китай записал видеообращение к гражданам КНР

Самолёт российского лидера приземлился в международном аэропорту Пекина, где его уже ждал почётный караул.

Официально программа визита начнётся утром 20 мая, церемония встречи Путина с председателем КНР Си Цзиньпином пройдёт на центральной площади китайской столицы Тяньаньмэнь.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что по итогам визита ожидается подписание порядка 40 документов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
