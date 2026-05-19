Путин прибыл с официальным визитом в Китай
19 мая 202618:42
Алексей Филимонов
Президент РФ Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай. Об этом сообщает RT.
Самолёт российского лидера приземлился в международном аэропорту Пекина, где его уже ждал почётный караул.
Официально программа визита начнётся утром 20 мая, церемония встречи Путина с председателем КНР Си Цзиньпином пройдёт на центральной площади китайской столицы Тяньаньмэнь.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что по итогам визита ожидается подписание порядка 40 документов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
