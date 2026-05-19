Депутаты призвали создать на «Госуслугах» систему разъяснения новых законов
Отдельную систему оповещения и разъяснения законов следует создать на портале «Госуслуги». Как пишет РИА Новости, с такой инициативой выступили депутаты Госдумы.
В обращении на имя главы Минцифы Максута Шадаева они указали, что речь идёт о законах, как уже вступивших в силу, так и вступающих в силу в ближайшее время.
Отмечается, что предлагаемая система должна гражданам своевременно узнавать о наиболее значимых изменениях, а также понять их практическое значение. При этом предусматривается получение уведомлений о документах по определённым темам и жизненным ситуациям:налоги, жилье и ЖКХ, образование, здравоохранение и т.д.
Авторы инициативы указали, что создание такой платформы повысит правовую информированность россиян, а также позволит снизить количество ситуаций, когда граждане, например, пропускают сроки обращения за мерами поддержки.
Ранее в Минцифры заявили, что россияне смогут пожаловаться на просьбу выключить VPN, когда он не используется - специальная кнопка появится на портале «Госуслуги», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Депутаты призвали создать на «Госуслугах» систему разъяснения новых законов
- Вирусолог назвал месяц, когда клещи перестанут атаковать россиян
- Психолог подтвердила, что мультфильмы снижают тревожность у взрослых
- Сергей Жуков анонсировал первый за 14 лет новый альбом группы «Руки Вверх!»
- Восемь глав управ районов Москвы покинули свои посты
- Фильм об ограблении Лувра снимут во Франции
- Власти Солнечногорска полностью запретили прокат электросамокатов и СИМ
- «Абсолютно здоровы лишь 12% детей»: Каким будет учебник по физкультуре
- СМИ: Трамп предложил Си Цзиньпину объединиться с Путиным против МУС
- Миллионы в день: Триумфатор «Ники» назвал развратом раздутые гонорары актеров