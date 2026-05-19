Депутаты призвали создать на «Госуслугах» систему разъяснения новых законов

В обращении на имя главы Минцифы Максута Шадаева они указали, что речь идёт о законах, как уже вступивших в силу, так и вступающих в силу в ближайшее время.

Отмечается, что предлагаемая система должна гражданам своевременно узнавать о наиболее значимых изменениях, а также понять их практическое значение. При этом предусматривается получение уведомлений о документах по определённым темам и жизненным ситуациям:налоги, жилье и ЖКХ, образование, здравоохранение и т.д.

Авторы инициативы указали, что создание такой платформы повысит правовую информированность россиян, а также позволит снизить количество ситуаций, когда граждане, например, пропускают сроки обращения за мерами поддержки.

Ранее в Минцифры заявили, что россияне смогут пожаловаться на просьбу выключить VPN, когда он не используется - специальная кнопка появится на портале «Госуслуги», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».