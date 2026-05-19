Возвращение игры Fortnite в App Store не означает ее доступность в российском App Store из-за региональных ограничений, однако геймеры смогут получить ее через альтернативные пути распространения, например AltStore, заявил НСН руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов.

Королевская битва Fortnite снова стала доступна в App Store по всему миру, сообщили в Epic Games. У компании ушло пять лет чтобы восстановить забаненный аккаунт разработчика и ещё один год чтобы вернуть игру на полки цифрового магазина Apple. Возвращение «Форточки» в App Store может стать для студии не только исторической победой, но и спасательным кругом, сообщает igromania.ru.

«Возвращение в App Store - это не равно возвращение в российский App Store, потому что перед этим Epic и Apple решали спор по комиссиям и правилам магазина. Россия - отдельный вопрос: это региональная доступность, платежи, бизнес-решение, ну и ограничения. Даже если российский App Store не получит сразу Fortnite, игра может появиться через альтернативные пути распространения: AltStore и так далее. То есть, возможности так или иначе у геймеров, скорее всего, будут, и будет их сильно больше», - рассказал Пименов.