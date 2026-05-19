Российским геймерам не вернут доступ к кошельку в игре Fortnite
Возвращение игры Fortnite в App Store не означает ее доступность в российском App Store из-за региональных ограничений, однако геймеры смогут получить ее через альтернативные пути распространения, например AltStore, заявил НСН руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов.
Королевская битва Fortnite снова стала доступна в App Store по всему миру, сообщили в Epic Games. У компании ушло пять лет чтобы восстановить забаненный аккаунт разработчика и ещё один год чтобы вернуть игру на полки цифрового магазина Apple. Возвращение «Форточки» в App Store может стать для студии не только исторической победой, но и спасательным кругом, сообщает igromania.ru.
«Возвращение в App Store - это не равно возвращение в российский App Store, потому что перед этим Epic и Apple решали спор по комиссиям и правилам магазина. Россия - отдельный вопрос: это региональная доступность, платежи, бизнес-решение, ну и ограничения. Даже если российский App Store не получит сразу Fortnite, игра может появиться через альтернативные пути распространения: AltStore и так далее. То есть, возможности так или иначе у геймеров, скорее всего, будут, и будет их сильно больше», - рассказал Пименов.
Российская аудитория Fortnite составляет, по разным данным, 7-8% мировых игроков.
«Официальной статистики нет. По разным оценкам, это 7-8% мировых игроков. Это если переводить зарегистрированные аккаунты, плюс когда-либо игравшие. Таких, кто ежемесячно играет, то россиян от 700 тысяч», - добавил собеседник НСН.
Споры между Epic Games и Apple начались в 2020 году, когда в Fortnite появилась возможность совершать покупки через собственную валюту. Из-за этого Apple удалила игру из App Store и началось длительное судебное разбирательство.
Недоступность обновленной версии футбольного симулятора Pro Evolution Soccer (PES) не остановит российских игроков — они смогут либо регистрироваться на зарубежных аккаунтах, либо через посредников решать проблемы с оплатой, заявил ранее НСН Михаил Пименов.
