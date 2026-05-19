Фильм об ограблении Лувра снимут во Франции

Сообщается, что режиссёрское кресло займёт французский кинорежиссёр и сценарист Ромен Гаврас. В основу сценария ляжет книга-расследование Жана-Мишеля Декужи, Жереми Фам-Ле и Николя-Шарля Торрента «Руки прочь от Лувра».

Иных подробностей о проекте на данный момент нет. Название будущей киноленты, актёрский состав и дата премьеры не раскрываются.

Лувр был ограблен 19 октября 2025 года. Несколько человек за семь минут похитили из музея девять ювелирных украшений из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

