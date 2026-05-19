Фильм об ограблении Лувра снимут во Франции
Ограбление Лувра, произошедшее в прошлом году, станет основой для нового фильма. Об этом сообщает Le Figaro.
Сообщается, что режиссёрское кресло займёт французский кинорежиссёр и сценарист Ромен Гаврас. В основу сценария ляжет книга-расследование Жана-Мишеля Декужи, Жереми Фам-Ле и Николя-Шарля Торрента «Руки прочь от Лувра».
Иных подробностей о проекте на данный момент нет. Название будущей киноленты, актёрский состав и дата премьеры не раскрываются.
Лувр был ограблен 19 октября 2025 года. Несколько человек за семь минут похитили из музея девять ювелирных украшений из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Фильм об ограблении Лувра снимут во Франции
- Власти Солнечногорска полностью запретили прокат электросамокатов и СИМ
- «Абсолютно здоровы лишь 12% детей»: Каким будет учебник по физкультуре
- СМИ: Трамп предложил Си Цзиньпину объединиться с Путиным против МУС
- Миллионы в день: Триумфатор «Ники» назвал развратом раздутые гонорары актеров
- Между китайскими автогигантами и «АвтоВАЗом» не увидели конкуренции
- В Госдуме раскритиковали предложение снизить брачный возраст
- Куда ему летать? Проект самолета «Байкал» в России признали бесперспективным
- Суд избрал меру пресечения мужчине, который уселся на трон в Эрмитаже
- Россиянам рассказали секреты по подбору подержанного автомобиля