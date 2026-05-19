Сергей Жуков анонсировал первый за 14 лет новый альбом группы «Руки Вверх!»

По словам музыканта, новый релиз выйдет на кассетах и дисках. Что касается песен, то это «абсолютно новые» работы. Жуков указал, что не будет «никаких ремейков, ремиксов, переделок, ни перепевов, ни дуэтов».

Он также рассказал, что главной особенностью пластинки станет его выпуск - отдельными синглами, которые будут выходить по пятницам, начиная с 22 мая.

«Каждую пятницу... будет выходить новая песня всё лето, как раз до концерта в Лужниках, где откроется ещё семь-восемь новых песен», - заключил Жуков.

Ранее альбом Тейлор Свифт «1989» (2014), сингл Бейонсе «Single Ladies (Put a Ring on It)» (2008) и «Голубой альбом» группы Weezer (1994) включили в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки Конгресса США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».