Сергей Жуков анонсировал первый за 14 лет новый альбом группы «Руки Вверх!»

Группа «Руки Вверх!» впервые за 14 лет выпустит новый студийный альбом. Как заявил лидер коллектива Сергей Жуков, пластинка получила название «Врубай на полную» и включает 15 треков.

По словам музыканта, новый релиз выйдет на кассетах и дисках. Что касается песен, то это «абсолютно новые» работы. Жуков указал, что не будет «никаких ремейков, ремиксов, переделок, ни перепевов, ни дуэтов».

Он также рассказал, что главной особенностью пластинки станет его выпуск - отдельными синглами, которые будут выходить по пятницам, начиная с 22 мая.

«Каждую пятницу... будет выходить новая песня всё лето, как раз до концерта в Лужниках, где откроется ещё семь-восемь новых песен», - заключил Жуков.

ФОТО: пресс-служба группы "Руки вверх"
