Сергей Жуков анонсировал первый за 14 лет новый альбом группы «Руки Вверх!»
Группа «Руки Вверх!» впервые за 14 лет выпустит новый студийный альбом. Как заявил лидер коллектива Сергей Жуков, пластинка получила название «Врубай на полную» и включает 15 треков.
По словам музыканта, новый релиз выйдет на кассетах и дисках. Что касается песен, то это «абсолютно новые» работы. Жуков указал, что не будет «никаких ремейков, ремиксов, переделок, ни перепевов, ни дуэтов».
Он также рассказал, что главной особенностью пластинки станет его выпуск - отдельными синглами, которые будут выходить по пятницам, начиная с 22 мая.
«Каждую пятницу... будет выходить новая песня всё лето, как раз до концерта в Лужниках, где откроется ещё семь-восемь новых песен», - заключил Жуков.
Ранее альбом Тейлор Свифт «1989» (2014), сингл Бейонсе «Single Ladies (Put a Ring on It)» (2008) и «Голубой альбом» группы Weezer (1994) включили в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки Конгресса США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Вирусолог назвал месяц, когда клещи перестанут атаковать россиян
- Психолог подтвердила, что мультфильмы снижают тревожность у взрослых
- Сергей Жуков анонсировал первый за 14 лет новый альбом группы «Руки Вверх!»
- Восемь глав управ районов Москвы покинули свои посты
- Фильм об ограблении Лувра снимут во Франции
- Власти Солнечногорска полностью запретили прокат электросамокатов и СИМ
- «Абсолютно здоровы лишь 12% детей»: Каким будет учебник по физкультуре
- СМИ: Трамп предложил Си Цзиньпину объединиться с Путиным против МУС
- Миллионы в день: Триумфатор «Ники» назвал развратом раздутые гонорары актеров
- Между китайскими автогигантами и «АвтоВАЗом» не увидели конкуренции