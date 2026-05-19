Россиянам рассказали о видах кибернасилия
Существует восемь видов кибернасилия. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала и.о. руководителя Исследовательского центра в Северной и Южной Америке и Европе GReAT компании «Лаборатория Касперского» Татьяна Шишкова.
Она пояснила, что кибернасилием называются действия, частично или полностью совершаемые с помощью цифровых технологий и гаджетов, в том числе смартфонов, мессенджеров и соцсетей, для контроля, унижения, запугивания, шантажа и т.д.
В частности, к кибернасилию относятся исключение из цифрового пространства, с которым сталкивались 16,5% опрошенных. Также в этот список входят оскорбительные сообщения (15,1%), распространение слухов (14,1%), нежелательные сексуализированные или неприемлемые сообщения (11,2%).
«Выдача себя за другого человека или создание фейковых аккаунтов, цифровое преследование и отслеживание, контроль финансовой активности через банковские приложения, публикация личных данных без согласия пользователя», - добавила эксперт.
Ранее заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд заявил, что число киберпреступлений в РФ в 2025 году сократилось на 12%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
