Восемь глав управ районов Москвы покинули свои посты
Главы управ восьми районов Москвы были уволены с государственной гражданской службы столицы. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин.
Согласно документу, свои посты покинули глава управы района Крюково Андрей Журавлев, глава управы района Крылатское Иван Лахно, глава управы района Северное Тушино Евгений Мамутов и глава управы района Арбат Юрий Нечаев.
Также уволены глава управы Савеловского района Игорь Овчинников, глава управы района Северное Бутово Алексей Прокудин, глава управы района Кузьминки Олег Пундель и глава управы района Восточное Измайлово Сергей Титов.
Отмечается, что чиновники были освобождены от замещаемых должностей по собственной инициативе.
Ранее Собянин заявил, что численность государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Москвы, а также работников отдельных подведомственных учреждений, до 1 июня 2026 года будет сокращена на 15%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Вирусолог назвал месяц, когда клещи перестанут атаковать россиян
- Психолог подтвердила, что мультфильмы снижают тревожность у взрослых
- Сергей Жуков анонсировал первый за 14 лет новый альбом группы «Руки Вверх!»
- Восемь глав управ районов Москвы покинули свои посты
- Фильм об ограблении Лувра снимут во Франции
- Власти Солнечногорска полностью запретили прокат электросамокатов и СИМ
- «Абсолютно здоровы лишь 12% детей»: Каким будет учебник по физкультуре
- СМИ: Трамп предложил Си Цзиньпину объединиться с Путиным против МУС
- Миллионы в день: Триумфатор «Ники» назвал развратом раздутые гонорары актеров
- Между китайскими автогигантами и «АвтоВАЗом» не увидели конкуренции