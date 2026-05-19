Восемь глав управ районов Москвы покинули свои посты

Согласно документу, свои посты покинули глава управы района Крюково Андрей Журавлев, глава управы района Крылатское Иван Лахно, глава управы района Северное Тушино Евгений Мамутов и глава управы района Арбат Юрий Нечаев.

Также уволены глава управы Савеловского района Игорь Овчинников, глава управы района Северное Бутово Алексей Прокудин, глава управы района Кузьминки Олег Пундель и глава управы района Восточное Измайлово Сергей Титов.

Отмечается, что чиновники были освобождены от замещаемых должностей по собственной инициативе.

Ранее Собянин заявил, что численность государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Москвы, а также работников отдельных подведомственных учреждений, до 1 июня 2026 года будет сокращена на 15%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

