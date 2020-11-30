Ставки по ипотеке могут упасть до минимума в 2021 году
Снижение ставок по жилищным кредитам в среднесрочной перспективе не превысит 0,3-0,5% пункта, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Национальные кредитные рейтинги».
По словам аналитиков, в первом полугодии 2021 года средняя ставка на новую ипотеку может опуститься до 6,8-7%, а без учета льготной ипотеки - 7,4-7,5%. Однако дальнейшее снижение ставок вряд ли возможно.
Также эксперты считают маловероятным формирование «пузыря» на рынке ипотеки в следующем году на фоне рекордных выдач.
Тем временем, в текущем году будет установлен рекорд по выдаче ипотеки - 3,9-4 трлн рублей, но повторить его в следующем году вряд ли удастся.
Напомним, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин намерен добиваться продления программы льготной ипотеки на новостройки после 1 июля 2021 года.
По его словам, без этого невозможно развитие страны.
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина говорила, что льготная ипотека может привести к снижению доступности жилья, так как уже отмечается рост цен на жильё на первичном рынке. По её словам, он опережает как инфляцию, так и рост доходов населения.
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