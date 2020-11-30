Ставки по ипотеке могут упасть до минимума в 2021 году

Также эксперты считают маловероятным формирование «пузыря» на рынке ипотеки в следующем году на фоне рекордных выдач.

Тем временем, в текущем году будет установлен рекорд по выдаче ипотеки - 3,9-4 трлн рублей, но повторить его в следующем году вряд ли удастся.

Напомним, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин намерен добиваться продления программы льготной ипотеки на новостройки после 1 июля 2021 года.

По его словам, без этого невозможно развитие страны.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина говорила, что льготная ипотека может привести к снижению доступности жилья, так как уже отмечается рост цен на жильё на первичном рынке. По её словам, он опережает как инфляцию, так и рост доходов населения.





