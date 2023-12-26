Дом.РФ: Спрос на новостройки в 2024 году сократится на 20%
Спрос на жилье в новостройках в 2024 году сократится на 20-30% к уровню 2023 года, пишет РБК со ссылкой на руководителя аналитического центра «Дом.РФ» Михаила Гольдберга.
Среди главных причин подобной тенденции эксперт выделяет высокую ключевую ставку Центробанка в 16%, которая может снизиться не раньше второго полугодия 2024 года. Фактором, определяющим продажи в следующем году, также станут изменившиеся с декабря условия по льготным программам.
Несмотря на прогнозы о падении спроса на 20-30% к уровню 2021-2022 годов, Гольдберг считает, что «к катаклизмам это не приведет»: в 2023 году застройщики накопили высокий уровень устойчивости.
Ранее сообщалось, что стоимость комнат в коммунальных квартирах за год выросла на 10,6%, в среднем до 1,2 миллионов рублей, сообщает «Радиоточка НСН».
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