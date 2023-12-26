Дом.РФ: Спрос на новостройки в 2024 году сократится на 20%

Среди главных причин подобной тенденции эксперт выделяет высокую ключевую ставку Центробанка в 16%, которая может снизиться не раньше второго полугодия 2024 года. Фактором, определяющим продажи в следующем году, также станут изменившиеся с декабря условия по льготным программам.

Несмотря на прогнозы о падении спроса на 20-30% к уровню 2021-2022 годов, Гольдберг считает, что «к катаклизмам это не приведет»: в 2023 году застройщики накопили высокий уровень устойчивости.

Ранее сообщалось, что стоимость комнат в коммунальных квартирах за год выросла на 10,6%, в среднем до 1,2 миллионов рублей, сообщает «Радиоточка НСН».

