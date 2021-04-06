Собянин включил в Программу реновации 12 новых стартовых площадок

Мэр Москвы Сергей Собянин включил в программу реновации 12 новых стартовых площадок. Таким образом всего в программу включено уже 500 таких территорий, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

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Новые площадки расположены в шести административных округах и 10 районах Москвы. Планируется, что на них будет построено порядкам 225,4 тыс. кв. метров жилья. Строительство домов на новых стартовых площадках позволит расселить 45 пятиэтажек с 3,2 тыс. квартир и предоставить комфортное жилье 8,2 тыс. москвичей.

Из 12 адресов четыре площадки находятся на месте домов, включенных в программу реновации.

Ранее сообщалось, что первый дом по программе реновации был расселен в районе Черемушки Юго-Западного административного округа Москвы.


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ФОТО: flickr.com // Serge Komarov
ТЕГИ:МоскваНедвижимостьРеновация Жилья
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