Собянин включил в Программу реновации 12 новых стартовых площадок

Новые площадки расположены в шести административных округах и 10 районах Москвы. Планируется, что на них будет построено порядкам 225,4 тыс. кв. метров жилья. Строительство домов на новых стартовых площадках позволит расселить 45 пятиэтажек с 3,2 тыс. квартир и предоставить комфортное жилье 8,2 тыс. москвичей.

Из 12 адресов четыре площадки находятся на месте домов, включенных в программу реновации.

Ранее сообщалось, что первый дом по программе реновации был расселен в районе Черемушки Юго-Западного административного округа Москвы.



