Собянин включил в Программу реновации 12 новых стартовых площадок
Мэр Москвы Сергей Собянин включил в программу реновации 12 новых стартовых площадок. Таким образом всего в программу включено уже 500 таких территорий, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
Новые площадки расположены в шести административных округах и 10 районах Москвы. Планируется, что на них будет построено порядкам 225,4 тыс. кв. метров жилья. Строительство домов на новых стартовых площадках позволит расселить 45 пятиэтажек с 3,2 тыс. квартир и предоставить комфортное жилье 8,2 тыс. москвичей.
Из 12 адресов четыре площадки находятся на месте домов, включенных в программу реновации.
Ранее сообщалось, что первый дом по программе реновации был расселен в районе Черемушки Юго-Западного административного округа Москвы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 328 / сут.
Умерли
101 тыс.+389 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+8 902 / сут.
- Роскомнадзор потребовал у Facebook информацию об утечке данных россиян
- Начальник ИК-2 отказал Навальному в госпитализации из-за отсутствия паспорта
- Собянин поручил завершить весеннюю уборку города не позднее 30 апреля
- Банки не будут объяснять россиянам причину отказа в выдаче кредита
- В Подмосковье женщина приготовила еду на Вечном огне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru