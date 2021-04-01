Промпроизводство Москвы показало устойчивый рост с начала года

Объем промышленного производства российской столицы за первые два месяца 2021 года вырос на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую статистику озвучил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, основным драйвером роста промышленного производства стало развитие обрабатывающей промышленности.

«По сравнению с январем-февралем прошлого года её объем вырос на 7,6%. Наиболее заметно – в 2,5 раза - увеличилось производство бумаги и бумажных изделий. Также в 2,4 раза выросли объемы производства медицинских препаратов и материалов, в том числе в 2,1 раза - выпуск лекарств», – уточнил заместитель мэра.

Свой вклад в рост промпроизводства столицы вносят программа реновации и ряд других крупных инфраструктурных проектов, связанных с развитием транспортной системы города. Они способствуют повышению спроса на продукцию для строительства. Так, сегмент готовых металлических изделий прибавил 78,4%, а неметаллическая минеральная продукция, к которой относится, например, бетон, – 68,2%.

Растут и объемы выпуска электрического оборудования, отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров:

«Его производство увеличилось на 85,5%, а одной из ключевых категорий – электропроводников – в 4,1 раза. Объясняется это, в том числе серьезным ростом интернет-траффика и нагрузкой на сети в связи с переходом на удаленный режим работы и учебы из-за пандемии коронавируса».

Директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева среди ключевых факторов устойчивого роста производства называет политику стимулирования инвестиционной активности и сохранения ранее принятых инвестиционных программ, которая проводится в Москве.

«Например, в прошлом году активно инвестирующие столичные компании, которые занимаются обрабатывающим производством, получили право на инвестиционный налоговый вычет. Так, предприятия, которым присвоен статус московского инвестора первой или второй категории, могут применять льготную ставку на региональную часть налога на прибыль в размере 12,5% и 8%, соответственно», – отметила госпожа Ганеева.

