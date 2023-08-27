Собянин: В Сколково начали строительство корпуса онкобольницы №62

В медицинском кластере инновационного центра «Сколково» началось возведение второго здания онкологической больницы №62 . Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Амбулаторно-стационарный корпус расположится в многофункциональном медцентре площадью более 51 тысячи квадратных метров. Там будет 18 операционных.

За одну смену медики смогут принять 1,2 тысячи человек, уточнил Собянин.

«Модернизация, замена отделений и некоторого тяжелого оборудования не повлияют на работу всего центра», – подчеркнул градоначальник.

Мэр столицы ранее рассказал о развитии системы экстренной медпомощи в Москве.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:БольницыСергей СобянинМосква

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