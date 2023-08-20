Собянин рассказал о главных достижениях московского здравоохранения за 13 лет
За 13 лет в столице больше чем в 5,5 раз вырос объем высокотехнологичной медицинской помощи, а ожидаемая продолжительность жизни москвичей увеличилась на четыре года, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, продолжительность жизни в столице в прошлом году составила 78,2 года, что свидетельствует о росте на четыре года с 2010 года. Вдобавок снизилась смертность от болезней системы кровообращения на 31%, а младенческая смертность – в 2,4 раза.
Градоначальник рассказал, что с 2011 года в Москве построили порядка 140 объектов здравоохранения, в том числе Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка», лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени Логинова, перинатальный центр ГКБ №67 имени Ворохобова. Собянин подчеркнул, что сейчас идет строительство более одного миллиона квадратных метров медицинских объектов. Также ведется реконструкция ключевых стационаров и оснащение их самым современным оборудованием.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru