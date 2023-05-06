Собянин: Столичные инвесторы планируют построить для города 142 образовательных объекта
В Москве инвесторы построят 142 образовательных объекта, сообщи мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
«Летом 2021 года мы начали заключать договоры с застройщиками, по которым социальные объекты в новых жилых комплексах передаются в собственность Москвы. За это время: подписано 76 договоров на строительство 142 образовательных объектов; открыто две школы на 1 тыс. 875 мест и шесть детских садов на 1 тыс. 365 мест», - рассказал столичный градоначальник.
По его данным, в этом году в поселении Десеновское строят школа и детсад, а в Рязановском - дошкольное учреждение. На эти объекты уже выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Также власти Москвы подписали договор на строительство и передачу столице школы в районе Нагатино-Садовники. Это произойдет в 2025 году.
Собянин также выразил уверенность в том, что новые девелоперы, которые будут готовы строить для москвичей социальные объекты, появятся в течение года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru