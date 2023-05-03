Популярные психологи впервые выступят с лекциями для московских школьников перед ЕГЭ
«Лекторий московского школьника» пройдет в столице, выпускникам городских школ помогут настроиться на успех и справиться со стрессом на финишной прямой подготовки к экзаменам. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила вице-мэр, в этом году школьники начали по-новому готовиться к ЕГЭ: у них появилось больше времени и возможностей на изучение необходимых предметов, также детям предоставили инструменты для психологического комфорта и спокойствия.
«Мы уже опубликовали ролики с советами психологов в “Московской электронной школе”, и решили пойти дальше. В ближайший месяц перед экзаменами мы впервые проведем общегородской “Лекторий московского школьника”. С 15 мая по 4 июня на крупных городских площадках — таких как Зарядье и Винзавод — пройдут четыре лекции, где лучшие эксперты-психологи, блогеры и артисты пообщаются с одиннадцатиклассниками», — поделилась Ракова.
Специалисты помогут ребятам понять, как не теряться в стрессовых ситуациях и найти контакт с близкими, расскажут о техниках борьбы с тревогой и получении психологической поддержки.
Первую лекцию проведет психолог, автор блога Михаил Лабковский, который расскажет, как чувствовать себя счастливым в непростых жизненных ситуациях, находить и сохранять ресурсное состояние. Встреча пройдет 15 мая на площадке «Известия HALL».
Нейробиолог, профессор биофака МГУ Вячеслав Дубынин 21 мая выступит в Амфитеатре в парке «Зарядье» с лекцией «Мозг всемогущий! Инструкция к применению». Ученый даст рекомендации, как справиться с состоянием стресса и успокоиться силой мысли.
Кроме того, 28 мая на площадке центра современного искусства «Винзавод» пройдет встреча с семейным психологом, телеведущей Викторией Дмитриевой «Как слышно? Прием! Или как договориться друг с другом». Эксперт расскажет, как дети и родители могут наладить общение без упреков, сохранить психологическое равновесие в семье во время подготовки к экзаменам и в другие сложные периоды.
Завершит цикл лекций мероприятие с участием практикующего психолога, кандидата психологических наук, многодетной мамы и блогера Ларисы Сурковой. Специалист будет говорить о том, почему важно не оставаться в одиночестве в сложный период и у кого можно найти поддержку. Лекция пройдет 4 июня в Амфитеатре в парке «Зарядье».
Модераторами на встречах лектория станут популярные артисты, блогеры и шоумены: резидент шоу Comedy Club Андрей Бебуришвили, музыкант и блогер Mary Gu и другие.
Прямые трансляции из лекториев будут доступны в группе Департамента образования и науки в соцсети «ВКонтакте» и на Московском образовательном канале. Одиннадцатиклассники смогут зарегистрироваться на лекции на портале «Школа.Москва». Участие для детей бесплатное, количество мест на площадках ограничено.
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