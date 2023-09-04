Собянин: С 2021 года в Москве построено более 50 железнодорожных путепроводов

Градоначальник осмотрел строительство транспортной связки между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе. Он отметил, что за последние 12 лет в столице возвели более 50 железнодорожных путепроводов.

По его словам, на основе железной дороги создается современная инфраструктура, появляется наземное метро. До конца 2023 года в столице запустят еще 15 путепроводов, уточнил мэр.

Строительство связки между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе Собянин назвал одним из совместных проектов Москвы и РЖД. Он выразил компании благодарность за участие в работе.

Градоначальник напомнил, что вместе с РЖД в столице реализуется проект Московских центральных диаметров (МЦД). В этом году введут в эксплуатацию МЦД-3 и МЦД-4, напомнил мэр.

Ранее сообщалось, что в Москве до 2026 года построят 18 путепроводов.

