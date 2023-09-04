Собянин: С 2021 года в Москве построено более 50 железнодорожных путепроводов
Железнодорожные путепроводы улучшают транспортную связность районов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник осмотрел строительство транспортной связки между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе. Он отметил, что за последние 12 лет в столице возвели более 50 железнодорожных путепроводов.
По его словам, на основе железной дороги создается современная инфраструктура, появляется наземное метро. До конца 2023 года в столице запустят еще 15 путепроводов, уточнил мэр.
Строительство связки между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе Собянин назвал одним из совместных проектов Москвы и РЖД. Он выразил компании благодарность за участие в работе.
Градоначальник напомнил, что вместе с РЖД в столице реализуется проект Московских центральных диаметров (МЦД). В этом году введут в эксплуатацию МЦД-3 и МЦД-4, напомнил мэр.
Ранее сообщалось, что в Москве до 2026 года построят 18 путепроводов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru