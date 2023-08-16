В Москве 18 путепроводов построят до 2026 года
Строительство 18 путепроводов до 2026 года запланировано в Москве в рамках Адресной инвестиционной программы, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Он подчеркнул, что пять из них уже строятся.
«Среди них: сооружение «Текстильщики-1», соединяющее Проектируемый проезд № 2236 с улицей Хачатуряна, путепровод через Савеловское направление МЖД, соединяющий улицы 800-летия Москвы и Инженерную, путепровод в районе 24-25 км Ленинградского шоссе», – уточнил Загрутдинов.
Глава департамента напомнил, что в рамках Адресной инвестиционной программы с 2011 по 2022 гг. было построено 24 путепровода для движения автотранспорта.
Загрутдинов рассказал, что сейчас на стадии проектирования находятся 11 подобных сооружений. Еще два сооружения будут возведены: в ЮЗАО путепровод через пути Курского направления МЖД для соединения улицы 2-ая Мелитопольская с улицей Веневская; в САО путепровод через пути Рижского направления МЖД, соединяющего улицы 8-го Марта и Приорова.
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