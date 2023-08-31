Пять транспортных объектов достроят в Москве до конца года
Строительство пяти крупных транспортных объектов — развязок, магистралей и путепроводов — завершится до конца 2023 года в рамках развития транспортной инфраструктуры Москвы. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
В частности, откроется движение по двум участкам Южной рокады: от улицы Марьинский парк до МКАД, а также завершится первый этап строительства транспортной развязки МКАД с улицей Верхние Поля. Кроме того, планируется сдать в эксплуатацию обновленный Дмитровский путепровод и участок от Дубнинской улицы до улицы Хачатуряна под путями МЦД-1 (этот проект воплощается совместно с РЖД). Также закончится первый этап строительства развязки МКАД и Липецкой улицы. Старая конфигурация развязки существенно усложняла жизнь автомобилистам на юге столицы, отметил руководитель департамента.
Загрутдинов добавил, что в 2023 году за счет столичного бюджета планируется построить свыше 70 км дорог, 19 пешеходных переходов и 33 искусственных сооружения. Всего в этом году запущено движение по 28 километрам новых дорог, открыто три пешеходных перехода, а также возведено 11 искусственных сооружений.
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