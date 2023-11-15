Собянин одобрил проект строительства школы на Рязанском проспекте

Строительство школы в Нижегородском районе столицы одобрил президиум правительства Москвы. Учебное заведение будут возведено в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Инвесторы возведут объект на Рязанском проспекте. Школа будет рассчитана на 825 мест.

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Программа дает возможность инвесторам получить разные льготы при строительстве школ, детских садов, поликлиник, спортивных и других объектов. Город, в свою очередь, обеспечивает застройку новых районов и повышает в них количество рабочих мест.

На этой неделе Сергей Собянин заявил, что в центре «Сколково» строится международная гимназия, которая будет одной из лучших в столице.


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Фото: t.me/mos_sobyanin
ТЕГИ:СтроительствоМоскваШкола

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