Собянин одобрил проект строительства школы на Рязанском проспекте

Программа дает возможность инвесторам получить разные льготы при строительстве школ, детских садов, поликлиник, спортивных и других объектов. Город, в свою очередь, обеспечивает застройку новых районов и повышает в них количество рабочих мест.

На этой неделе Сергей Собянин заявил, что в центре «Сколково» строится международная гимназия, которая будет одной из лучших в столице.



