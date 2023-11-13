Собянин осмотрел ход строительства школы на 825 учеников в «Сколково»

В ходе осмотра строительства он отметил, что новое образовательное учреждение на 825 учеников будет привлекать талантливых детей.

«Я думаю, что это поможет им определиться в жизни и действительно стать такими же креативными, как те ребята, которые сегодня работают в «Сколково», – подчеркнул градоначальник.

В пресс-службе напомнили, что строительство школы в «Сколково» ведётся на основании концессионного соглашения. Образовательное учреждение будет ориентировано на формирование у обучающихся актуальных прикладных компетенций в сфере искусственного интеллекта и информационных технологий, креативных индустрий, биотехнологий и освоения космоса.

Ранее Собянин заявил, что столичные власти выделят грант на строительство московского квантового кластера, который создадут в «Сколково» к концу 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

