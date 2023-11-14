Ефимов: В Москве с начала года решено реализовать 26 проектов по программе КРТ

За девять месяцев текущего года правительство Москвы приняло постановления о реализации 26 проектов комплексного развития территорий. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках этих проектов планируется строительство свыше 7,7 миллиона квадратных метров недвижимости. Благодаря редевелопменту площадок в столице будет создано не менее 90,5 тысяч новых рабочих мест», - сказал Ефимов.

Он отметил, что объем инвестиций оценивается более чем в 871,5 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в более чем 36 миллиардов рублей.

Подлежащие комплексному развитию территории находятся во всех административных округах Москвы, кроме Зеленоградского и Троицкого.

Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что в рамках реализации проектов планируется построить свыше 3,9 миллиона квадратных метров жилья, из них – не менее миллиона квадратных метров по программе реновации.

Он добавил, что помимо этого в столице появится более 3,8 миллиона квадратов новых высокотехнологичных производств, общественно-деловых и социальных объектов, включая 15 детских садов, 11 школ, пять медучреждений, 11 спортивных объектов, шесть технопарков, культурно-досуговый центр, офисы и магазины.

Программа комплексного развития территорий включает в себя создание городских кварталов, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируется жилье, дороги и вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в Москве на разных стадиях реализации находятся 188 проектов общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

