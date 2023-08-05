Собянин: Новое жильë по программе реновации получат больше 4,7 тыс жителей ЦАО

«Новое жилье по программе реновации получат больше 4,7 тыс. человек, живущих в центре Москвы. Почти все уже заключили с городом договоры, оставшиеся сейчас оформляют необходимые документы», - отметил градоначальник.

Самое большое число новоселов из Пресненского района. Их более 3 тысяч человек. В Басманном районе готовятся к переселению около 800 москвичей. Из Таганского и Красносельского районов переедут в новостройки более 720 и почти 200 горожан соответственно.



По словам Собянина, расселили уже 30 старых домов в центре столицы. Москвичи переехали в кварталы с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.

