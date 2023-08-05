Собянин: Новое жильë по программе реновации получат больше 4,7 тыс жителей ЦАО
В Центральном административном округе (ЦАО) Москвы готовятся к переезду в рамках программы реновации более 4,7 тысяч жителей. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Новое жилье по программе реновации получат больше 4,7 тыс. человек, живущих в центре Москвы. Почти все уже заключили с городом договоры, оставшиеся сейчас оформляют необходимые документы», - отметил градоначальник.
Самое большое число новоселов из Пресненского района. Их более 3 тысяч человек. В Басманном районе готовятся к переселению около 800 москвичей. Из Таганского и Красносельского районов переедут в новостройки более 720 и почти 200 горожан соответственно.
По словам Собянина, расселили уже 30 старых домов в центре столицы. Москвичи переехали в кварталы с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru