Собянин назвал сроки сдачи первой новостройки программы реновации в Щукине

До переселения люди смогут посмотреть на квартиры, в которые им предстоит переехать. Если у них возникнут вопросы к качеству отделки, они смогут обратиться в специально открытый на первом этаже новостройки центр.

По словам Собянина, по качеству отделки у переселенцев как правило претензий не возникает. Он также отметил, что людям старшего поколения город обеспечит помощь с переездом.

18-этажный (+ подземный этаж) монолитный трёхсекционный жилой дом построен по индивидуальному проекту, сообщила пресс-служба столичной мэрии. Отделка вентилируемого фасада выполнена из керамогранитной плитки белого и салатового цветов, лоджии и балконы застеклены, в каждой квартире предусмотрены короба для кондиционеров.

В новостройке 306 квартир – от однокомнатных до трёхкомных. Общая площадь квартир составляет 17,5 тыс. кв.м. Улучшенная отделка квартир и мест общего пользования выполнена в соответствии с требованиями Московского стандарта реновации.

Ранее Собянин сообщил, что столичные власти утроят темпы реновации благодаря планируемому возведению 3–3,5 млн квадратных метров нового жилья на пике программы.

