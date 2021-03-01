Собянин назвал сроки сдачи первой новостройки программы реновации в Щукине
Переселение в новый дом, построенный по программе реновации в Щукине, начнется весной. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал во время общения с жителями района, которые переедут в новостройку. Речь идет о доме, который достраивается на улице Новощукинская, вл. 8, корп. 1.
Градоначальник уточнил, что сдача дома запланирована на апрель, после чего в мае начнется переселение людей.
До переселения люди смогут посмотреть на квартиры, в которые им предстоит переехать. Если у них возникнут вопросы к качеству отделки, они смогут обратиться в специально открытый на первом этаже новостройки центр.
По словам Собянина, по качеству отделки у переселенцев как правило претензий не возникает. Он также отметил, что людям старшего поколения город обеспечит помощь с переездом.
18-этажный (+ подземный этаж) монолитный трёхсекционный жилой дом построен по индивидуальному проекту, сообщила пресс-служба столичной мэрии. Отделка вентилируемого фасада выполнена из керамогранитной плитки белого и салатового цветов, лоджии и балконы застеклены, в каждой квартире предусмотрены короба для кондиционеров.
В новостройке 306 квартир – от однокомнатных до трёхкомных. Общая площадь квартир составляет 17,5 тыс. кв.м. Улучшенная отделка квартир и мест общего пользования выполнена в соответствии с требованиями Московского стандарта реновации.
Ранее Собянин сообщил, что столичные власти утроят темпы реновации благодаря планируемому возведению 3–3,5 млн квадратных метров нового жилья на пике программы.
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