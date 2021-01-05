Собянин заявил об утроении темпов реновации жилья

Столичные власти утроят темпы реновации благодаря планируемому возведению 3–3,5 млн квадратных метров нового жилья на пике программы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам градоначальника, реновация старого жилищного фонда столицы продолжает развиваться. Так, в 2020 году власти выполнили план программы, благодаря чему десятки тысяч москвичей смогут переселиться в новые дома.

Как отметил Собянин, этот результат — только начало пути, и власти столицы многократно увеличат темпы реновации.

По словам мэра Москвы, уже проработан график строительства новых объектов, проведены общественные слушания и согласованы проекты планировок жилья.

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ФОТО: Личный блог Сергея Собянина
ТЕГИ:Реновация ЖильяМоскваСергей Собянин
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