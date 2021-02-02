Собянин включил в Программу реновации 17 новых стартовых площадок

В программу реновации включены 17 новых стартовых площадок. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин заявил об утроении темпов реновации жилья

Новые площадки располагаются в семи административных округах и 14 районах столицы, их общая мощность составляет 319,6 тыс. кв. метров жилья. В домах, построенных на этой территории смогут поселиться жители 64-х расселенных пятиэтажек, в которых располагается 4,5 тыс. квартир. Новое комфортное жилье получат 11,7 тыс. москвичей.

Из 17 адресов 10 площадок находятся на месте домов, включенных в программу реновации. Дома здесь будут построены в рамках второй волны реновации.

Всего для строительства новых домов по этой программе подобрано более 489 стартовых площадок общей мощностью 7,8 млн. кв. метров.

Ранее вице-премьер правительства Марат Хуснуллин заявил, что масштабирование московской программы замены ветхого жилья на новые дома по всей России не планируется, пишет «Газета.ру».

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ФОТО: Пресс-служба правительства Москвы
ТЕГИ:МоскваРеновация Жилья
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