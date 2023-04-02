СМИ: застройщики уменьшили предложение квартир из-за низкого спроса
Девелоперы на фоне низкого спроса стали сдержанно выводить на рынок новые квадратные метры. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
За первые два месяца 2023 года в Москве и Санкт-Петербурге стартовали продажи в 90 корпусах общей площадью 1,27 миллиона квадратных метров. Это на 40-42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев обратил внимание на значительное снижение количества анонсов новых проектов. По его мнению, это логично на фоне низкого спроса.
Министерство финансов России выступило с идеей ввести льготную ипотеку для чиновников. Предполагается, что это мотивирует их к «долгосрочному эффективному труду», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru